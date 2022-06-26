Benin'de karakola düzenlenen saldırıda 2 polis öldü

Benin'in kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi, bir polis yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Burkina Faso sınırındaki Atacora bölgesinde bulunan Dassari karakolu kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradı.

Polisle saldırganlar arasında çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi, bir polis ağır yaralandı ve 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Nisan ayında da Benin'in Nijer sınırındaki Monsey karakoluna saldırı düzenlenmiş ve bir polis hayatını kaybetmişti.

Benin'de 11 Nisan'da Burkina Faso sınırında yer alan Pendjari Ulusal Parkı'na düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetmişti.

Benin, Nijer ve Burkina Faso'nun ortak sınırında yer alan ve 3 ülke tarafından yönetilen W Milli Parkı'nın Benin tarafına 8 Şubat'ta silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda biri Fransız 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Sahel'de terörist grupların hedefi olan Burkina Faso ve Nijer ile komşu Benin ile Burkina Faso'ya komşu Togo'nun 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist grupların, Gine Körfezi'ne kıyısı olan bu 2 ülkeye ilerleyerek, deniz erişimine sahip olmak istedikleri belirtiliyor.