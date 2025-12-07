Benin'deki Askeri Darbe Girişimi Kınandı

PORT Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Benin'de bir grup askerin darbe yapıldığını duyurmasının ardından, ülkedeki darbe girişimini kınadı.

Afrika Birliği Komisyonu ve ECOWAS'tan konuya ilişkin ayrı ayrı basın açıklamaları yayımlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, 7 Aralık 2025'te "Benin'de meydana gelen askeri darbe girişimini güçlü bir şekilde ve açıkça" kınadığını vurgulayarak, siyasi süreçlere yönelik her türlü askeri müdahalenin Afrika Birliği'nin temel ilke ve değerlerinin ağır bir ihlali olduğunun altını çizdi.

Yusuf, "darbe girişimine karışan tüm aktörlere yasa dışı eylemlerine derhal son verme, Benin anayasasına tam saygı gösterme ve gecikmeksizin meşru kışlaları ile mesleki yükümlülüklerine geri dönme" çağrısında bulundu.

ECOWAS açıklamasında ise Benin'de gerçekleşen askeri darbe girişimine ilişkin haberlerin "büyük bir şaşkınlıkla" alındığı ifade edilerek, ECOWAS'ın "Benin halkının iradesini çarpıtan bu anayasaya aykırı girişimi güçlü bir şekilde" kınadığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ECOWAS, Benin anayasasına tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunmakta ve hükümet ile cumhuriyet ordusunun durumu kontrol altına alma yönündeki çabalarını takdir etmektedir. ECOWAS, girişimin liderlerini, eylemlerinin yol açtığı her türlü can ve mal kaybından bireysel ve kolektif olarak sorumlu tutmaktadır. ECOWAS, Benin'in anayasasını ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli tüm şekillerde hükümete ve halka destek verecektir."

Batı Afrika ülkesi Benin'de bir grup asker, devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandırarak, "hükümetin feshedildiğini" duyurmuş ve iktidarı ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Yarbay Pascal Tigri liderliğindeki askeri grup, "Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını" duyurmuştu.

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou ise "Silahlı Kuvvetler ve onların komuta kademesinin verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve girişimin başarısızlığa uğratılmasını sağladı." demişti.