Benin'deki Askeri Darbe Girişimi Kınandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Benin'deki Askeri Darbe Girişimi Kınandı

07.12.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika Birliği ve ECOWAS, Benin'deki askeri darbe girişimini güçlü bir şekilde kınadı.

PORT Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Benin'de bir grup askerin darbe yapıldığını duyurmasının ardından, ülkedeki darbe girişimini kınadı.

Afrika Birliği Komisyonu ve ECOWAS'tan konuya ilişkin ayrı ayrı basın açıklamaları yayımlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, 7 Aralık 2025'te "Benin'de meydana gelen askeri darbe girişimini güçlü bir şekilde ve açıkça" kınadığını vurgulayarak, siyasi süreçlere yönelik her türlü askeri müdahalenin Afrika Birliği'nin temel ilke ve değerlerinin ağır bir ihlali olduğunun altını çizdi.

Yusuf, "darbe girişimine karışan tüm aktörlere yasa dışı eylemlerine derhal son verme, Benin anayasasına tam saygı gösterme ve gecikmeksizin meşru kışlaları ile mesleki yükümlülüklerine geri dönme" çağrısında bulundu.

ECOWAS açıklamasında ise Benin'de gerçekleşen askeri darbe girişimine ilişkin haberlerin "büyük bir şaşkınlıkla" alındığı ifade edilerek, ECOWAS'ın "Benin halkının iradesini çarpıtan bu anayasaya aykırı girişimi güçlü bir şekilde" kınadığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ECOWAS, Benin anayasasına tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunmakta ve hükümet ile cumhuriyet ordusunun durumu kontrol altına alma yönündeki çabalarını takdir etmektedir. ECOWAS, girişimin liderlerini, eylemlerinin yol açtığı her türlü can ve mal kaybından bireysel ve kolektif olarak sorumlu tutmaktadır. ECOWAS, Benin'in anayasasını ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli tüm şekillerde hükümete ve halka destek verecektir."

Batı Afrika ülkesi Benin'de bir grup asker, devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandırarak, "hükümetin feshedildiğini" duyurmuş ve iktidarı ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Yarbay Pascal Tigri liderliğindeki askeri grup, "Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını" duyurmuştu.

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou ise "Silahlı Kuvvetler ve onların komuta kademesinin verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve girişimin başarısızlığa uğratılmasını sağladı." demişti.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Güvenlik, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Benin'deki Askeri Darbe Girişimi Kınandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:22:10. #7.11#
SON DAKİKA: Benin'deki Askeri Darbe Girişimi Kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.