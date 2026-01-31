Benin, Nijer'in Suçlamalarını Reddetti

Benin, Nijer'deki havalimanı saldırısı sonrası Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tiani'den gelen suçlamaları reddetti.

Hükümet Sözcüsü Wilfried Leandre Houngbedji, Tiani'nin, Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırının arkasında Fransa, Benin ve Fildişi Sahili'nin olduğuna ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Yerel basına konuşan Houngbedji, söz konusu iddiaların mesnetsiz olduğunu belirterek, suçlamaların Nijer içinde bile karşılık bulmadığını söyledi.

Nijer'in başkenti Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı yakınlarında 28 Ocak'ı 29 Ocak'a bağlayan gece silah sesleri ve şiddetli patlamalar duyulmuştu.

Olayda 4 asker yaralanmış, 20 saldırgan etkisiz hale getirilmiş ve 11 kişi de gözaltına alınmıştı.

Nijer Cumhurbaşkanı Tiani, saldırıların arkasında Fransa, Fildişi Sahili ve Benin'in olduğunu iddia etmişti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın Sahel'deki kolu üstlenmişti.

Niamey'e yaklaşık 10 kilometre mesafedeki havalimanı, daha önce ABD ve Fransız askerlerinin konuşlu olduğu "Niamey 101 Hava Üssü"ne de ev sahipliği yapıyor.