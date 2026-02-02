Berat Kandili Etkinlikleri

"Ramazan ayının müjdecisi" olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı.

Akşam namazının ardından başlayan programlarda cami görevlilerince Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve kasideler okundu, ilahiler söylendi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde, İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, kürsüden bu gecenin önemini anlatıp, dua etti.

Camilerde duaların edildiği etkinliklerde gecenin anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

Cami çıkışlarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.