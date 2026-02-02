Berat Kandili'nde Camilerde Programlar Düzenlendi - Son Dakika
Berat Kandili'nde Camilerde Programlar Düzenlendi

02.02.2026 22:21
Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Berat Kandili kutlandı, camilerde programlar yapıldı.

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'daki camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Konya'da, camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Camilerde saf tutan cemaat namaz kılıp dua etti.

Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferi yaşandı.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Berat Kandili idrak edildi.

Kentlerde camiler önünde insanlara ikramlarda bulunuldu.

Karaman

Karaman İl Müftülüğünce Yeşil Cami'de Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Programın ardından Karaman Belediyesince cemaate kandil simidi dağıtıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'daki Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi.

Daha sonra cemaate çikolata dağıtıldı.

Aksaray

Aksaray'da da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu.

Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Kaynak: AA

