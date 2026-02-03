Berat Kandili\'nde Özel Program

Erzincan İl Müftülüğü tarafından Berat Kandili dolayısıyla Terzibaba Mezarlığı Külliye Camiinde özel bir program gerçekleştirildi.

Yoğun katılımla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından Berat Kandili'nin manevi anlam ve önemine ilişkin bir vaaz verildi. Vaazda; affetmenin, bağışlanmanın ve kulluk bilincinin önemi vurgulandı.

Program, yapılan dua ile sona erdi. Berat Kandili özel programına cami cemaati başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Programın ardından, Erzincan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından cami cemaatine ikramda bulunulurken, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Berat Kandili'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu. - ERZİNCAN