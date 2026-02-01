Berat Kandili'ne Özel TRT Yayınları - Son Dakika
Berat Kandili'ne Özel TRT Yayınları

01.02.2026 20:21
TRT, Berat Kandili için özel programlar hazırladı. Canlı yayınlar 2 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili dolayısıyla TRT'nin özel yayınları yarın izleyici ve dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Berat Kandili'ne özel hazırlanan programlarla, kandilin ruhunu yansıtan dua, ilahi ve dini sohbetler, TRT ekranları ve radyolarında yer alacak.

İstanbul Çamlıca Camii'nden gerçekleştirilecek "Berat Gecesi" programı, 2 Şubat saat 18.45'te TRT 1'de canlı olarak ekrana getirilecek.

TRT Avaz, Kadir Özköse ve Abdullah Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek "Berat Kandili Sohbet Programı"nı 2 Şubat saat 19.00'da izleyiciyle buluşturacak. Ardından Sivas Kale Camii'nden yapılacak "Berat Kandili Özel Canlı Yayını" saat 20.00'de ekrana gelecek.

TRT Kürdi, Adıyaman Meydan Camii'nden gerçekleştirilecek "Berat Kandili" (Şeva Berate) programını 2 Şubat saat 19.45'te canlı yayınla ekrana getirecek.

Ramazan ayının müjdecisi, af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede Kuzey Makedonya'da bulunan Gostivar Saat Camii'nden gerçekleştirilecek "Berat Gecesi Gostivar" canlı yayını, 2 Şubat Pazartesi günü 21.00'de TRT Türk'te izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca TRT radyoları da Berat Kandili'nin anlam ve önemine ilişkin özel içerikleri dinleyicilerine sunacak.

Kaynak: AA

Berat Kandili, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Medya, Trt, Son Dakika

