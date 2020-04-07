Berat Kandilinde, camiler korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı - Son Dakika

Berat Kandilinde, camiler korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı

Yatsı ezanı sonrası korona virüsün son bulması için camilerden dualar okundu

İSTANBUL - Korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Berat Kandilinde camiler, önceki yılların aksine boş kaldı. Yatsı ezanının ardından korona virüsün son bulması için camilerden dua okunmaya devam edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Berat Kandilinde camiler boş kaldı. Önceki yıllarda mübarek Berat Kandilinde vatandaşlar Eyüp Sultan Camisine akın ederken, bu sene ise tedbirler nedeniyle insanların hınca hınç doldurduğu Eyüp Sultan Cami meydanı boş kaldı.

Öte yandan korona virüsün son bulması için her akşam yatsı ezanı sonrasında camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor. Cami önüne gelen birkaç kişi ise el açarak okunan dualara eşlik etti.