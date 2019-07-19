Berber, kazada öldü
19 dakika önce
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Emrah Çokal (32), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:18 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Emrah
Çokal (32), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, Keşan- Enez
karayolu Kılıçköy
mevkiinde meydana geldi. Enez'den, Keşan yönüne giden Emrah Çokal yönetimindeki 59 LÜ 393 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Çokal, olay yerinde hayatını kaybetti.
Keşan'da berberlik yaptığı belirtilen Emrah Çokal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi
'nin morguna konuldu.
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