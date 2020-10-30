- Berde ve Terter kentlerini hedef alan 2 "Smerch" roketatar sistemi yok edildi - Son Dakika

- Berde ve Terter kentlerini hedef alan 2 "Smerch" roketatar sistemi yok edildi
30.10.2020 16:45
- Berde ve Terter kentlerini hedef alan 2 "Smerch" roketatar sistemi yok edildi Ermenistan'ın Berde ve Terter kentlerinde sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediği 2 "Smerch" çok namlulu roketatar sistemi yok edildi.
- Berde ve Terter kentlerini hedef alan 2 "Smerch" roketatar sistemi yok edildi
BAKÜ - Ermenistan'ın Berde ve Terter kentlerinde sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediği 2 "Smerch" çok namlulu roketatar sistemi yok edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan'ın, Berde kentinde sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediği 2 "Smerch" çok namlulu roketatar sisteminin yerel saatle 12.55 ve 14.18'de Azerbaycan ordusu tarafından yok edildiği aktarıldı. Bakanlık operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.
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