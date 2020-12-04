Hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Neleri yapmak serbest, kimler yasaktan muaf?

Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı