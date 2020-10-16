"Bereket Versin" kooperatifinin üyelerine internetten satış imkanı - BALIKESİR - Son Dakika

"Bereket Versin" kooperatifinin üyelerine internetten satış imkanı - BALIKESİR

16.10.2020 11:03

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye öncülüğünde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınların ürünlerinin internetten satışına da başlandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye öncülüğünde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınların ürünlerinin internetten satışına da başlandı.

Sındırgı Belediyesince yaklaşık 6 yıl önce kurulan Akpınar Yaşam Merkezi bünyesindeki kadınlar "gazete dokuma", "filografi, "etamin işleme", "Yörük bebekleri", "dikiş nakış" ve "Yağcıbedir halı dokuma" atölyelerinde çalışıyor.

Cam kavanozlarda kornişon turşusu, salça, reçel, bal ve marmelat gibi gıda malzemeleri de imal eden üyelerin hazırladığı, özellikle Sındırgı'nın kültürünü yansıtan ürünler, yine onların belirlediği fiyat üzerinden belediye tarafından satışa sunuluyor.

"Sıfır Atık Projesi"ne uygun çalışmalar kapsamında elde edilen ürünlerin daha geniş kitlelere pazarlanabilmesi amacıyla Bereket Versin Sındırgı Kadın Kooperatifi kuruldu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tüketicilerin doğal ürünleri daha fazla tercih ettiğini söyledi.

Bölgede yetişen doğal ürünleri tüketiciyle buluşturduklarını belirten Yavaş, bu sayede yöre insanına ekonomik katkı sunduklarını anlattı.

Akpınar Yaşam Merkezinin üye sayısının 600'e ulaştığını dile getiren Yavaş, şöyle konuştu:

"Yeni bir oluşuma giderek kadın kooperatifine dönüştürmeye başladık. Burada ürünler hem üretiliyor hem de satılıyor. Satış konusunda ağzı laf yapan ürününü satıyor, yapamayan satamıyordu. Bunu düzeltmek için hem fiyatta hem de kalitede standardı yakalayarak herkesin ürünlerinin satılmasını sağlamak amacıyla 'Bereket Versin Sındırgı Kadın Kooperatifi' kurduk. Bu sayede satılacak ürünün kontrolü yapılarak buraya geliyor, ayrıca standart fiyatlardan satılıyor. Bu ürünler ayrıca internet üzerinden de satılmaya başlandı. Kooperatif sayesinde kaliteyi ve satışı kontrol altında tutabiliyoruz."

"Geniş bir kitleye hitap edebileceğiz"

Üyelerden Ayşe Karaşahin de geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını söyledi.

Yeniliklere her zaman açık olduklarını vurgulayan Karaşahin, "Kooperatifimiz sayesinde daha geniş kitleye hitap edebileceğiz. Dolayısıyla ev hanımlarının ve atölyede çalışan kadınlarımızın ürünleri daha çok değerlenecek ve her eve daha çok gelir sağlanmış olacak. Ürünlerimizin hem Türkiye hem de dünya çapında reklamını ve satışını yapabileceğiz." dedi.

Zülfiye Koyuncu ise her şeyin doğal ve yöresel olmasına dikkat ettiklerini belirterek, kooperatifle satışların daha artacağını ifade etti.

Bereket Versin kooperatifinin üyelerine internetten satış imkanı - BALIKESİR
Bereket Versin kooperatifinin üyelerine internetten satış imkanı - BALIKESİR
Bereket Versin kooperatifinin üyelerine internetten satış imkanı - BALIKESİR
Bereket Versin kooperatifinin üyelerine internetten satış imkanı - BALIKESİR

Kooperatif, Balıkesir, Sındırgı, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Bereket Versin' kooperatifinin üyelerine internetten satış imkanı - BALIKESİR - Son Dakika Ekonomi

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