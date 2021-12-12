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Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi - Son Dakika

Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi

12.12.2021 17:45
Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi

Yüzü kezzapla yakılan Berfin Özek, "Asla affetmem" dediği eski sevgilisi Ozan Çeltik'le dünyaevine girdi. Nikahın ardından Berfin Özek ve Ozan Çeltik çifti, evlilik cüzdanıyla poz verdi.

İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019'da dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek,bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğradı. Yüzünde yanık oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ancak genç kızın yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ, PİŞMAN OLDU

Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.

"AFFETMEK KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİL"

Berfin Özek, yıllar sonra bir televizyon kanalında eski sevgilisini affettiği ve şikayetinden vazgeçtiği için çok pişman olduğunu söylemişti. Özek, "Ondan intikam alacağım dedim. Cesaretimi toplayarak aynısını yapmayı düşünüyordum. O zamanlarda aynaya bakamaz haldeydim, insanların yüzüne bakamaz haldeydim ve insanlar bana acıyarak bakıyordu. Çocuklar da benden kaçıyordu. Sanki dipsiz kuyunun dibine düşmüşüm ve çırpınıyordum. Elimi de tutan yoktu. Çok çaresizdim. Affetmek kesinlikle mümkün değil. Çünkü ben annemin acısını ve gözyaşlarını unutamıyorum. Onun üzülmesi benim kahrolmam demek. Benim o zamanlar kaybedecek hiçbir şeyim yoktu." ifadelerini kullanmıştı.

GÜLEREK POZ VERDİLER

Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar verdi. Berfin Özek, dün yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Berfin Özek'in evliliği sosyal medyada paylaşıldı. Ellerinde evlilik cüzdanını alan çift, gülerek poz verdi.

Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi
Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi
Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi
Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi
Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi
Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi
Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi
Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi
Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi

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Son Dakika Güncel Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi - Son Dakika


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