Berfu Yenenler: Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum - Son Dakika

Berfu Yenenler: Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum

10.01.2021 18:20
Berfu Yenenler: Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum, System.String[]

Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı.

Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı. Ailesiyle çekildiği neşeli pozları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Yenenler, bebeğinin ultrason görüntüsünü yayınladı.

Berfu Yenenler, Mete adını verdiği oğlunu eşi Eser Yenenler'e benzediğini belirterek, "Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım?" mesajını paylaştı

Yenenler'in gönderisi kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

"DUYGUSAL OLARAK DAHA YOĞUN BİR DÖNEM"

Öte yandan hamileliğinde 29. haftaya giren Yenenler, geçtiğimiz günlerde duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Biraz hamilelik güncellemesi yapayım. Fiziksel olarak daha rahat ama duygusal olarak daha yoğun bir dönem oluyor. Geçen gün iki senedir deniz kokusu alamadım diye ağladım. Toplam 5 kilo alındı. Mete Emmi'nin tekmeleri dışarıdan da belli olmaya başladı. Bir büyük marul büyüklüğündeymiş kendisi..."

Berfu Yenenler: Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum

Eser Yenenler, Berfu Yıldız, Medya, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Berfu Yenenler: Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum - Son Dakika Magazin


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