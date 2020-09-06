Bergama Belediyespor'da kamp başladı

TFF 3'üncü Lig'e çıktıktan sonra sezonu gecikmeli olarak açıp antrenmanlara 30 Ağustos'ta başlayan Bergama Belediyespor, Afyonkarahisar'da kampa girdi. Transfer çalışmalarını da sürdüren kırmızı-lacivertliler, yeni sezon öncesi Afyon'da 10 günlüğüne kamp yapacak. Bergama kamp dönüşü 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki ilk maçını 20 Eylül'de 1954 Kelkit Belediyespor deplasmanında oynayacak. Bergama, kamp öncesi şimdiye kadar orta saha oyuncusu Barış Güner, stoper Oğuzhan Nemli, golcü Ali Öztürk, sol kanat Halil Yılmaz, sağ bek Volkan Özcan, ofansif orta saha Emre Pehlivan, savunma oyuncusu Ali Aydın, sol kanat Batuhan Dıraga, forvet Mustafa Yılmaz ile stoper Murat Cömert'i transfer etmişti.