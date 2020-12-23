Bergama Belediyespor-Düzcespor: 1-2

STAT: Bergama 14 EylülHAKEMLER: Aykut Sergin (xx), Şenol Bektaş (xx), Samet Özkul (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Ogün (x) - Oğuzhan (x), Murat (xx), Egemen (x) (Dk. 46 Mehmet Soyarslan xx), Mehmet Can (x), Ali Aydın (xx), Barış (x) (Dk. 84 Halil İbrahim), Ömer (x) (Dk. 66 Mustafa x), Emre (xx), Ahmet Mümin (x) (Dk. 66 Fatih x), Ali Öztürk (x)DÜZCESPOR: Furkan (xx) - Ebu Sıddık (xx), Osman (xxx), Metin (xxx) (Dk. 84 Muhammet Uzun), Nevzat (xx), Abdullah (xx), Ömer Faruk (xxx), Batuhan (xx) (Dk. 75 Hazar Can xx), Barış (xxx) (Dk. 90 Süleyman), Mutlu (xxx), Oğulcan (xx)GOLLER: Dk. 38 Ömer Faruk, Dk. 64 Metin (Düzcespor) - Dk. 51 Emre (Bergama Bld)SARI KARTLAR: Egemen, Emre, Fatih (Bergama Bld) - Batuhan, Barış (Düzcespor)
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 15'inci hafta mücadelesinde Bergama Belediyespor evinde Düzcespor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 38'inci dakikada Ömer Faruk, 64'üncü dakikada Metin atarken, Bergama temsilcisinin tek golü 51'inci dakikada Emre'den geldi. Bu sonuçla takımdaki koronavirüs vakalarının ardından çıktığı maçlarda üst üste 2'nci yenilgisini alan Bergama Belediyespor, 16 puanda kalırken, Düzcespor 22 puana ulaşıp Play-Off yarışını sürdürdü.
Kaynak: DHA
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