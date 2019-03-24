Son Dakika Haberleri: Bergama Belediyespor - Van Büyükşehir Belediyespor: 0-5

Bergama Belediyespor - Van Büyükşehir Belediyespor: 0-5

9 dakika önce

STAT: 14 EylülHAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Kerem Kalkan (xx), İsmail Ertunç (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Ferdi (x) - Samet (x) (Dk. 46 Kaan x), Hakan (xx), Muhammed Şamil (x), Zafer (x) (Dk. 80 Ahmet Furkan x), Onurcan (x), Tuncer (xx), Halil Hamit (x), Ali Sinan (xx), Altan (x) (Dk.

Bergama Belediyespor - Van Büyükşehir Belediyespor: 0-5, System.String[]


STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Kerem Kalkan (xx), İsmail Ertunç (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Ferdi (x) - Samet (x) (Dk. 46 Kaan x), Hakan (xx), Muhammed Şamil (x), Zafer (x) (Dk. 80 Ahmet Furkan x), Onurcan (x), Tuncer (xx), Halil Hamit (x), Ali Sinan (xx), Altan (x) (Dk. 55 Bahri x), Mert (x)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih (xxx) (Dk. 60 Ender xx) - Barış Gök (xxx), Samet (xx), Burçak (xx), Serdar (xxx), Oktay (xxx) (Dk. 77 Soner xx), Barış Sağır (xx), Güney (xxx), Mesut (xx), Emrah (xxx) (Dk. 84 Umut Koray), Batuhan (xxxx)

GOLLER: Rk. 20 ve Dk. 35 Batuhan, Dk. 39 Barış Gök, Dk. 73 Emrah, Dk. 80 Güney (Van BŞB)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste 10'uncu mağlubiyetini evinde Van Büyükşehir Belediyespor'a karşı alan son sıradaki Bergama Belediyespor, kümede kalma umutlarını yitirdi.0-5

14 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 20 ve 35. dakikalarda Batuhan, 39. dakikada Barış Gök, 73. dakikada Emrah ve 80. dakikada Güney attı. Bu skorla Bergama, bitime 6 hafta kala 12 puanla kurtuluş hattının 18 puan gerisinde kalarak 7 yıldır aralıksız olarak yer aldığı profesyonel kategoride havlu attı. - Bergama

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:02 Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Van, Bergama, Spor
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