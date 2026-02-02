Bergama\'da Kadınlar Futbol Heyecanı

İzmir'in Bergama ilçesinde aralarında pasta şefi, gayrimenkul danışmanı ve ev hanımlarının da bulunduğu kadınlar halı sahada oynadıkları futbol ile izleyenlere heyecanlı dakialar yaşattı.

Bergama'da amatör bir kulüpte kız ve erkek futbol takımlarının antrenörlüğünü yapan Emine Değirmenci'nin 2022 yılında Anneler Günü'nde kadınlara yönelik başlattığı halı saha futbol müsabakası etkinliği 4 yıldır devam ediyor. Spora, futbola meraklı kadınlar kendilerine yapılan davet ile birer takım oluşturarak her hafta perşembe günü akşamı futbol maçı oynuyor. Çocuklarını babalarına emanet eden kadınların oyun heyecanı, izleyenlere de keyifli dakikalar yaşatıyor.

Kadınların mutlu olduğunu, haftanın stresini futbol ile attığını ifade eden Emine Değirmenci, "Sadece futbol erkeklere özel bir oyun değil. Kadınlara yönelik özel bir şey olmasını istedim. Bu şekilde 2022 yılından beri devam ediyoruz. Her Perşembe 20.00 - 21.00 saatleri arasında halı saha maçımızı düzenliyoruz. İlgili olan herkese bekliyoruz" dedi.

Kadınlar sadece sahada değil hayatta da ofsaytı bozdu

Kadın futbolcu Gözde Şık, "Bugün eşlerimizi ve çocuklarımızı evde bırakarak buraya geldik. Stres atmaya çalışıyoruz her zaman ki gibi. Çünkü futbolun cinsiyeti yoktur, emeği vardır. Bu yüzden hepinizi sahamıza bekliyoruz" dedi.

Anne kız aynı takımda

37 yaşındaki esnaf Merve Avcı ise "Kızım sayesinde Emine Hoca'yı tanıdım. O da bu takımda kaleci. Baktım onu vazgeçiremiyorum annesi olarak ben de futbola başladım" dedi.

Futbolun çocukluğundan itibaren kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu ifade eden 37 yaşındaki esnaf Berna Yayla da, "20 yıl sonra Emine Hocam sayesinde yeniden sahalara döndüm. Kendisine çok teşekkür ederim" derken, ev hanımı Perihan Korkmaz da "Küçüklüğümden beri inanılmaz bir tutku futbol benim için. Şu anda kaleciyim hırslı olduğum için. Her perşembeyi iple çekiyoruz, çok keyifli geçiyoruz, teşekkür ederim" diye konuştu.

43 yaşında, 3 çocuk annesi yeşil sahada

Üç kız çocuğu annesi 43 yaşındaki Zeliha Süs "Emine Hocaya bize bu güzel organizasyonu sağladığı için çok teşekkür ederim" dedi. 27 yaşındaki Melisa Bulut, "Eskiden futbol oyuncusuydum ama evlendikten sonra bıraktım. Emine Hocaya bizi yeniden burada birleştirdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gayrimenkul danışmanı 41 yaşındaki Gülçin Aşkın ise, "Bir aydır Emine Hocam sayesinde futbola başladım.Kızımın desteği çok fazla. Kızım Milli Takım Oyuncusu. Onu örnek alarak ben de başladım bu spora" diye konuştu. - İZMİR