İZMİR'in Bergama ilçesinde, otomobilinde 8 bin uyuşturucu ecza ele geçirilen şüpheli S.S. tutuklandı.
Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, takibe aldıkları bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 8 bin uyuşturucu ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bergama'da Uyuşturucu Ecza Yakalandı - Son Dakika
