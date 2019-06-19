Son Dakika Haberleri: Berkay ile Arda Turan arasındaki davada tanıklar dinleniyor
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Berkay ile Arda Turan arasındaki davada tanıklar dinleniyor

1 saat önce

Berkay ile Arda Turan arasındaki davasının duruşması başladı.

Berkay ile Arda Turan arasındaki davada tanıklar dinleniyor, System.String[]
Berkay ile Arda Turan arasındaki davasının duruşması başladı. 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berkay katıldı. Arda Turan'ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
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