Berkay ile Arda Turan arasındaki davada tanıklar dinleniyor
1 saat önce
Berkay ile Arda Turan arasındaki davasının duruşması başladı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
Berkay ile Arda Turan
arasındaki davasının duruşması başladı. 41. Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülen duruşmaya Berkay katıldı. Arda Turan'ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinleniyor.
(İHA)
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