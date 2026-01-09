Berlin'de 100 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintisi - Son Dakika
Berlin'de 100 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintisi

09.01.2026 16:16
Berlin'deki 5 gün süren elektrik kesintisi, kriz yönetimini ve altyapı güvenliğini gündeme getirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 5 gün süren ve 100 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintisi, Alman basınında eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Kesinti nedeniyle başkentin kriz yönetimi ve altyapı güvenliği tartışılırken sabotajın failleri ise hala bulunamadı. Bu durum, Alman basınında eleştiri konusu olmayı sürdürüyor.

Bild gazetesi, Berlin yönetimini, aşırı solculara karşı önlem almamakla eleştirdi.

Haberde, ülke genelinde arama başlatılmaması ve olası ihbar için ödül konulmamasına işaret edilerek, on binlerce hanenin günlerce elektrik ve ısınmadan mahrum bırakıldığı hatırlatıldı.

"Elektrik teröristleri ve destekçileri hala serbestçe dolaşıyor. Bu, nasıl olabilir?" ifadelerinin kullanıldığı haberde, Berlin'de neden kimsenin harekete geçmediği sorusu yöneltildi.

Berlin eyaleti yönetiminin krizin başında ortadan kaybolduğu, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Eyalet Başbakanı Kai Wegner'in tenis oynamakla meşgul olduğu öne sürüldü.

"Focus Online" haber sitesindeki değerlendirme yazısında da "Berlin'deki elektrik kesintisi nedeniyle dünya, Almanya'ya gülüyor" başlığı kullanıldı.

Haberde bir zamanlar hayranlık duyulan Almanya'nın, giderek yetersizlikle özdeşleştirildiği ifade edildi.

Bir dönem Almanya'nın dünya genelinde güvenilirlik hissiyatı oluşturduğu ancak bunun artık kırılgan hale geldiği kaydedildi.

Welt gazetesinin haberinde de kritik altyapının korunmasına ilişkin düzenlemenin acilen revize edilmesi gerektiği yönündeki değerlendirmelere yer verildi.

Alman basınında Berlin'de 100 bin kişiyi elektriksiz ve ısıtmasız bırakan kesintinin, mevcut güvenlik önlemleri ve altyapının kırılganlığı göz önünde bulundurulduğunda ülkenin birçok bölgesinde yaşanabileceğine dair eleştiriler yer aldı.

Berlin'deki elektrik kesintisi

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yönelik sabotaj sonucu kentin güneybatısındaki yaklaşık 100 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun enerji kesintilerinden birini yaşamış, günlerce elektriksiz ve ısıtmasız kalmıştı.

Sabotajı aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlenmişti.

Öte yandan Federal Savcılık, olaya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Ancak 5'inci günün sonunda Stromnetz Berlin, tüm abonelere yeniden elektrik sağlayabilmişti.

Kaynak: AA

