Berlin\'de Elektrik Kesintisi 4. Gün

07.01.2026 14:14
Berlin'de elektrik şebekesine yapılan saldırı sonucu binlerce yer karanlıkta kalmaya devam ediyor.

BERLİN, 7 Ocak (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında elektrik şebekesine yapılan saldırı nedeniyle binlerce ev, süpermarket, mağaza, restoran ve diğer işletmeler üst üste dördüncü gün de karanlıkta kalmaya devam etti. Ekipler, elektriği yeniden sağlamak için onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua

