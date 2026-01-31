Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, Almanya'nın İsrail'e silah satışlarına devam etmesini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesini protesto ederken, İsrail'in Filistinli tutukluları serbest bırakmasını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mahkemede yargılanmasını istedi.

Südstern metro istasyonuna yürüyen göstericiler, Filistin bayrakları ile üzerinde "Filistin'e özgürlük", "İsrail insan haklarını ayaklar altına alıyor", "Soykırımı durdurun", "Netanyahu mahkemeye" ve "Boykot İsrail" yazan dövizler taşıdı.

Göstericiler, "Siyonizm suçtur", "Filistin'e özgürlük" ve "Gazze zor durumda, orada binlerce çocuk üşüyor" şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüşe katılan "Orta Doğu'da Adil Bir Barış için Yahudi Sesi" Derneğinden Thomas, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilere yönelik soykırımın devam ettiğine işaret ederek, "Bu soykırım sona ermeli ve Filistin halkı özgür olana kadar birlikte mücadele etmeye davam edeceğiz." dedi.

Thomas, Batı Şeria'daki duruma da işaret ederek, "Batı Şeria'da insanlar yerlerinden ediliyor, havanları çalınıyor ve öldürülüyor. Yaşam kaynakları alınıyor, evler yıkılıyor. Bu insanlık dışıdır ve dünya buna seyirci kalıyor." şeklinde konuştu.

Geniş güvelik önlemi alan polis en az iki göstericiyi gözaltına aldı.