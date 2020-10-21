Berlin'de ilk kez sokakta maske zorunluluğu geldi - Son Dakika

Berlin'de ilk kez sokakta maske zorunluluğu geldi

21.10.2020 16:03

Almanya'nın başkenti Berlin'de ilk kez sokakta maske takma zorunluluğu getirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ilk kez sokakta maske takma zorunluluğu getirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de artan Covid-19 vakaları nedeniyle önlemler sürekli güncelleniyor ve daha da sıkılaştırılıyor. Sonbaharın gelmesiyle Berlin'de enfeksiyon sayılarındaki artış hızla yükselişe geçti. Berlin'de son 7 gün içerisinde yeni bulaşma sayısı 100 bin kişide 89.2'ye yükseldi. Bu sayının kritik eşik olan 50'nin oldukça üzerinde olduğu ifade ediliyor. Vaka sayısındaki artış nedeniyle Berlin'de yeni önlemler alındı. Alınan yeni kararlar gereği Covid-19 salgınının başlangıcından beri Berlin'de ilk kez bazı kalabalık alışveriş caddelerinde maske takma zorunluluğu getirildi. Maske zorunluluğu aralarında Kudamm, Friedrichstrasse, Karl-Marx-Strae, Bergmannstrae'nin de olduğu şehrin farklı semtlerindeki en işlek 10 caddesini kapsıyor.

Maske takma zorunluluğu ayrıca pazarlar, beklenen uzun kuyruklar ve 1.5 metrelik sosyal mesafenin uygulanamayacağı halka açık alanlar için de geçerli olacak. Yeni düzenleme bugün yürürlüğe girerken söz konusu caddelerde bazı vatandaşların kurallara uyarak maske taktığı görüldü. Düzenlemeden haberi olmayan pek çok Berlinlinin ise maske takmadı.

EN FAZLA 25 KİŞİ KATILABİLECEK

Alınan yeni önlemler kapsamında, kamusal alanlarda özel etkinlikler ve toplantılar için en fazla 25 kişi sınırlaması da getirildi. Yine özel alanlar için izin verilen kişi sayısı iki hane veya bir hane artı beş kişi ile sınırlandırıldı. Geçtiğimiz günlerde alınan kararlar çerçevesinde de şehirdeki bütün, restoranlar, kafeler, barlar, büfeler saat 23: 00 - 06: 00 saatleri arasında kapanmak zorunda bırakılmıştı. Bazı işletmelerin yaptığı itiraz üzerine Berlin İdare Mahkemesi şikayetçi olan işletmeler için kapatma önlemlerinin uygulanamayacağına karar verdi. Şimdilerde Berlin senatosu, ilk yasal yenilginin ardından gastronomide ve gece geç saatlerde satış yapan yerlerde alkol servisine getirilen yasağa ek olarak gece sokağa çıkma yasağını "keskinleştirmek" için bir yönetmelik ve yasa değişikliği planlanıyor.

(İHA)

Berlin'de ilk kez sokakta maske zorunluluğu geldi
Berlin'de ilk kez sokakta maske zorunluluğu geldi
Berlin'de ilk kez sokakta maske zorunluluğu geldi
Berlin'de ilk kez sokakta maske zorunluluğu geldi

Koronavirüs, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Berlin'de ilk kez sokakta maske zorunluluğu geldi - Son Dakika

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