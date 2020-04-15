Berna Gözbaşı: Düşme kalksın demek bana yakışmaz - Son Dakika
Son Dakika Spor Berna Gözbaşı: Düşme kalksın demek bana yakışmaz - Son Dakika Spor

Berna Gözbaşı: Düşme kalksın demek bana yakışmaz

13 dakika önce

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği Vakfı'nın aldığı son kararı ve yaşanan kriz ortamını değerlendirdi.

Berna Gözbaşı: Düşme kalksın demek bana yakışmaz, System.String[]
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği Vakfı'nın aldığı son kararı ve yaşanan kriz ortamını değerlendirdi.

Sabah Gazetesi'nin deneyimli ismi Fatih Doğan'ın sorularını yanıtlayan Süper Lig'in tek kadın başkanı Gözbaşı; "Ligde düşme hattında bulunan bir takımın başkanı olarak 'Düşme kalksın' demek bana yakışmaz. Oynanmadan tescil haksızlık olur" dedi. Berna Gözbaşı ile gerçekleşen soru-cevap şu şekilde:

-Kulüpler Birliği olarak bir bildiri yayınladınız. Bu karar niye alındı?

Futbolun tüm unsurlarının kafası karışık... Olayın nereye gideceği, nerede biteceği bilinmiyor. Şu anda yaptığımız çalışmaların hepsi tahminden ibaret. Kulüpler Birliği olarak yaptığımız zarar tespiti... Aksiyon planı sonra gelecek. Nisan başında FIFA ve UEFA belli kriterleri açıklamıştı. Bu paralelde yürüyoruz. 1 Mayıs'ta da Türk futbolu için kendi içimizde bir aksiyon toplantımız olacak. O zaman fotoğraf biraz daha netleşir diye düşünüyorum. Kulüplerin zararı büyük. Kimisinin yüzde 10, kimisinin yüzde 50. Ama ortalama öngörümüz yüzde 30'luk bir kayıp olacağı yönünde. Yaşanan süreci adaletli bir şekilde tüm paydaşlara dağıtma düşüncesindeyiz. Kulüpler Birliği Vakfı diyor ki, 'Oyuncularınızla görüşme yaparak karşılıklı iyi niyete dayalı çözüm bulun.'

-Oyuncu kabul etmezse ne olur?

Altyapıdan çıkan oyuncuyu düşünün 50 bin, 100 bin lira alıyor. Onun neresinden indirime gideceksiniz. Her oyuncuya yüzde 30 uygulayamazsınız. İstemeyen oyuncu FIFA'ya gidecek. FIFA da benzer tavsiyelerde bulunuyor. Çıkılmaz bir döngü.

-Küme düşmenin kalkması gibi öneriler yapılıyor. Buna katılır mısınız?

Düşme hattında olan bir kulübün başkanı olarak 'Düşme kalksın' demek bana yakışmaz. Ligler oynanmadan düşme haksızlık olur. Belki kalan 8 maçta kurtulacağız. O nedenle oynatılmasını istiyoruz.

"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÜRETİME İHTİYAÇ VAR"

-Liglerin ertelenmesini dile getiren ilk kişilerden biri de sizdiniz.

'Maçlar ertelensin' çıkışım, insani bir çıkıştı. Hiçbir teknik adam ve futbolcumuzun sıkıntı yaşamaması için insani bir duruştu. Gelişen süreçte alınan her türlü tedbirin ne kadar isabetli ve doğru olduğu da ortaya çıktı. İnsan hayatından öte bir şey yok. Kontrolü sağlayıp, steril ortamları kurup, hem yaşamı hem de ekonomiyi canlandırma yoluna gitmeliyiz. Ben kendi iş yerlerimde tatil ilan etmiştim. Şimdi bir fabrikayı yeni açtım. Ama açmadan önce bütün sağlık koşullarını tamamladım. Denetimleri yaptırdım. Ülke ekonomisinin de sağlıklı bir şekilde üretime ihtiyacı var.

FIFA BAŞKANI'NA MEKTUP YAZDIM

Bu zor süreç başladığında FIFA Başkanı Gianni İnfantino'ya mektup yazdım; 'Dünya futbolu olarak zor bir süreçten geçiyoruz ama görüyorum ki kurullarınız full mesai ile ceza kesmeye devam ediyor' dedim. Hem FIFA hem de UEFA bu dönem kulüplerin yaralarını sarmak için ciddi bir fon ayırmak zorunda.

OYNADIĞIMIZ MAÇLARIN PARASINI İSTİYORUZ

-Yayıncı kuruluşla yaşanan sorun nedir?

Futboldaki tüm unsurlara aile olarak bakıyoruz. Digiturk de bu ailenin parçası. Ekonomik yapıya baktığınız zaman kulüplerin gelirlerinin çoğunluğu yayın ihalesinden geliyor. Yayıncı kuruluş mart ayında oynanan 3 haftalık ve iki erteleme maçının ödemesini yapmayı reddetti. Bütün kulüpler de buradan gelecek paraya göre oyuncu ödemelerini yapacaktı. Oynanmayan bir ligle ilgili opsiyon kullanabilirsiniz. Ama oynanmış bir ay için 'Ödeme yapmıyoruz' demek, biz kulüpleri ve futbol ailesini rahatsız etti. Biz oynanan maçların parasını istiyoruz. Başka bir beklenti yok. Kulüpler sene başında ülkedeki ekonomik koşullardaki zararı paylaşmak adına indirimi kabul etmişti. Biz anlayışlı ve sorumlu davranırken yayıncı kuruluşun aynı hassasiyette olmaması hoş karşılanmadı. Bu açıklama da onun yansıması.


- İstanbul
Kulüpler Birliği Vakfı, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:09 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı Corona virüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de yayıncı kuruluş muamması Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı 8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı         
11:47
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak         
11:46
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi         
11:42
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz         
11:33
Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim         
11:24
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi         
11:22
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti         
11:19
Türkiye'deki Facebook ve Instagram kullanıcılarına müzik desteği geldi Türkiye'deki Facebook ve Instagram kullanıcılarına müzik desteği geldi         
11:14
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:05
Altını yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altını yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:02
Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü         
11:00
Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü         
10:55
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı         
10:55
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
10:51
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek         
10:38
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler         
10:35
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi         
10:25
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak         
10:11
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi         
10:03
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu         
10:01
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum         
10:00
İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan soruşturma açıldı İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan soruşturma açıldı         
09:57
Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı         
09:53
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi         
09:48
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek         
09:47
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor         
09:46
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor         
09:44
Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı         
09:39
Yargıtay, üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan asker için 'emre itaatsizlik' kararı verdi Yargıtay, üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan asker için 'emre itaatsizlik' kararı verdi         
09:35
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 12:23:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Berna Gözbaşı: Düşme kalksın demek bana yakışmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]