Beş Gündür Haber Alınamayan Şahıs Evinde Ölü Bulundu
23 dakika önce
İZMİR (İHA) – İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişinin cansız bedeni evinde ölü bulundu.
İZMİR (İHA) – İzmir
'in Karşıyaka
ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişinin cansız bedeni evinde ölü bulundu.
Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi
1849/8 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, dört katlı apartmanın zemin katından gelen kötü kokular nedeniyle apartman sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Eve giren ekipler evin yatak odasında Ertuğrul Tekin'den (57) cansız bedeni ile karşılaştı.
Yaklaşık beş gün önce öldüğü tahmin edilen Ertuğrul Tekin'in cansız bedeni savcını incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Tekin'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:33 Kaynak: İHA
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