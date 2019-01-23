Son Dakika Haberleri: Beş Gündür Haber Alınamayan Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Beş Gündür Haber Alınamayan Şahıs Evinde Ölü Bulundu

23 dakika önce

İZMİR (İHA) – İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişinin cansız bedeni evinde ölü bulundu.

Beş Gündür Haber Alınamayan Şahıs Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
İZMİR (İHA) – İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişinin cansız bedeni evinde ölü bulundu.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1849/8 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, dört katlı apartmanın zemin katından gelen kötü kokular nedeniyle apartman sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Eve giren ekipler evin yatak odasında Ertuğrul Tekin'den (57) cansız bedeni ile karşılaştı.

Yaklaşık beş gün önce öldüğü tahmin edilen Ertuğrul Tekin'in cansız bedeni savcını incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tekin'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:33 Kaynak: İHA

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