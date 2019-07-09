Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031991 -2,31 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031991 -2,31
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016834 -1,24
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,050946 -1,02
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,041022 -0,98
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,024807 -0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014753 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043465 -1,82
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057579 -1,36
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019435 -1,20
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,118509 -1,18
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023000 -1,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014787 -2,57
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015797 -2,45
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014793 -2,38
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014736 -2,10
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015644 -2,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022180 -0,07
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015483 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:49 Kaynak: AA
Ekonomi
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