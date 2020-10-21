BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117949 -0,05 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,051106 -0,04 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,091209 -0,03 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,133692 -0,03 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,047437 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043264 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,173149 -0,73 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,096307 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,121550 -0,71 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020429 -0,64 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032327 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,025136 -0,07 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013461 -0,07 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,028608 -0,02 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018966 -0,01 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029440 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052165 -0,34 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047630 -0,33 VEM Altın Katılım EYF 0,053994 -0,33 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015846 -0,33 HEM Altın Katılım EYF 0,031723 -0,33 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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