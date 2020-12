En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 1,61 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,52 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,075064 1,66 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,124974 1,61 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,131256 1,52 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,079474 1,52 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,170563 1,52 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,150590 1,52 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046391 1,47 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048781 1,43 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,052312 1,43 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054204 1,41 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

