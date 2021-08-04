Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,05 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 1,01 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,053686 1,46 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,061246 1,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,100751 1,01 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035905 0,90 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,149716 0,89 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,170905 0,89 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,089965 0,89 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042230 0,88 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,176831 0,87 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,161322 0,87 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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