BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Yanan lüks araçla birlikte 60 bin lira da kül oldu