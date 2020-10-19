BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117919
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,133623
|0,26
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,091164
|0,26
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013662
|0,26
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,134723
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019266
|0,43
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017000
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,065055
|2,00
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025981
|1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,082690
|1,16
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,082552
|1,15
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021322
|1,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020229
|1,39
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,028543
|0,92
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,104030
|0,85
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032757
|0,84
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,174695
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026296
|0,82
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,031695
|0,50
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,022005
|0,50
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035055
|0,48
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049831
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,048111
|2,34
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054286
|2,31
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,056307
|2,27
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,050628
|2,27
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050799
|2,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069159
|0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,070762
|0,09
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027578
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069354
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065264
|0,09
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi