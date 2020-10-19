BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117919 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,133623 0,26 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,091164 0,26 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013662 0,26 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,134723 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019266 0,43 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017000 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,065055 2,00 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025981 1,17 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082690 1,16 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082552 1,15 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021322 1,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020229 1,39 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,028543 0,92 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,104030 0,85 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032757 0,84 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,174695 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026296 0,82 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,031695 0,50 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022005 0,50 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035055 0,48 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049831 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048111 2,34 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,054286 2,31 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,056307 2,27 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,050628 2,27 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050799 2,20 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069159 0,10 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070762 0,09 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027578 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,069354 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065264 0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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