Beş ülkeyi hedefleyen 11Sight’a İngiltere’de uluslararası marka danışmanı
1 saat önce
ABD merkez ofisinin yanı sıra İngiltere, Dubai, Hindistan ve Türkiye'de temsilcilikleri bulunan 11Sight, İngiltere pazarında uluslararası markalara danışmanlık yapan Think Positive Agency kurucusu Antonio Marsocci ile büyüyecek.
ABD merkez ofisinin yanı sıra İngiltere, Dubai, Hindistan ve Türkiye'de temsilcilikleri bulunan 11Sight, İngiltere pazarında uluslararası markalara danışmanlık yapan Think Positive Agency kurucusu Antonio Marsocci ile büyüyecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:20
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