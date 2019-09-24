Son Dakika Haberleri: Beş ülkeyi hedefleyen 11Sight’a İngiltere’de uluslararası marka danışmanı
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Beş ülkeyi hedefleyen 11Sight’a İngiltere’de uluslararası marka danışmanı

1 saat önce

ABD merkez ofisinin yanı sıra İngiltere, Dubai, Hindistan ve Türkiye'de temsilcilikleri bulunan 11Sight, İngiltere pazarında uluslararası markalara danışmanlık yapan Think Positive Agency kurucusu Antonio Marsocci ile büyüyecek.

Beş ülkeyi hedefleyen 11Sight’a İngiltere’de uluslararası marka danışmanı, System.String[]

ABD merkez ofisinin yanı sıra İngiltere, Dubai, Hindistan ve Türkiye'de temsilcilikleri bulunan 11Sight, İngiltere pazarında uluslararası markalara danışmanlık yapan Think Positive Agency kurucusu Antonio Marsocci ile büyüyecek.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hindistan, Dubai, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:20 
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