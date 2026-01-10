Besiciler, süt fiyatlarından memnun değil - Son Dakika
Besiciler, süt fiyatlarından memnun değil

10.01.2026 12:52
CHP'li Bekir Başevirgen, Manisa'daki besicilerin artan maliyetler nedeniyle hayvancılığı bırakma noktasında olduğunu duyurdu.

(ANKARA) - Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt fiyatını 22 lira 22 kuruş olarak açıklamasının ardından Manisa'nın Ahmetli ilçesinde besicilerle bir araya gelen CHP'li Bekir Başevirgen'e konuşan üreticiler, artan yem ve girdi maliyetleri nedeniyle hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini söyledi. Bir üretici, yaşadıkları tabloyu, "Eskiden 4 inek dahi bir evi geçindiriyordu, şu an 10 tanesi geçindiremez" sözleriyle özetledi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Ulusal Süt Konseyi'nin 22 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatını 22 lira 22 kuruş olarak açıklamasının ardından Manisa'nın Ahmetli ilçesinde besicilerle bir araya geldi. Açıklanan fiyatı yetersiz bulan üreticiler, hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini söyledi.

"Babadan kalan bu işi artık yapmayacağım"

Yeni süt fiyatının maliyetleri karşılamadığını ifade eden besiciler, yem, saman, elektrik, veteriner ve mazot giderlerindeki artış nedeniyle ayakta kalmakta zorlandıklarını dile getirdi. Bir üretici, hayvan sayısını azaltmak zorunda kaldığını belirterek, "22-23 tane hayvan vardı, şu anda 6 tane kaldı. Hayvanlarımı kestirdim. Kalanlar da gebe, doğurduklarında onları da satacağım. Babadan kalan bu işi artık yapmayacağım" dedi.

Bir başka besici ise hayvancılığın artık geçim kaynağı olmaktan çıktığını vurgulayarak, "Önceden hayvan kendisine de bakardı, yavrusuna da bakardı, bize de bakardı. Şu an kendine zor bakıyor. Özel sektörde çalışmasak, hayvanlara kaldık mı yandık" diye konuştu.

"Bütün hayvanları satsam, çiftliği de satsam faize yatırsam daha iyi kazanırız"

Hayvan sayısının her geçen gün azaldığına dikkati çeken bir üretici, "Eskiden 4 inek dahi bir evi geçindiriyordu, şu an 10 tanesi geçindiremez" ifadelerini kullandı. Süt zammından önce yem fiyatlarının yükseldiğini kaydeden bir başka besici ise, "Bütün hayvanları satsam, çiftliği de satsam faize yatırsam daha iyi kazanırız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Süte zam geleceğine girdi fiyatları aşağıda olsa sütten biz her türlü para kazanırız"

Açıklanan süt fiyatının masraflarını kurtarmadığını söyleyen bir diğer besici ise, "Maliyetler çok yüksek. Samandır, yemdir, veteriner masrafları, mazot… Hepsi çok yüksek. Şap hastalığı uzun zamandır sürüyor, bir türlü hakkından gelinemedi. Veteriner yılbaşında aradı 'ilaçlara, her şeye yüzde 30-40 zam var' dedi. Yeme zaten her ay zam geliyor. Konseyin verdiği zamlı fiyatı mart ayında alırız o zamana kadar yem fiyatları alır başını gider. Süte zam geleceğine girdi fiyatları aşağıda olsa sütten biz her türlü para kazanırız. Ama şu 2-3 yılda özellikle süt fiyatlarını çok tabanda tutuyorlar" diye konuştu.

Besiciler, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyatın sahada karşılık bulmadığını, aracılar nedeniyle açıklanan rakamların üreticinin eline geçmediğini ifade etti. Sütü alan firmaların üreticilere yem alma şartı dayattığını belirten besiciler, bu durumun maliyetleri daha da artırdığını söyledi. Üreticiler, artan maliyetler karşısında çiğ süt fiyatlarının yetersiz kaldığını, bu koşullarda hayvancılığın sürdürülebilir olmaktan çıktığını vurgulayarak yetkililerden destek ve kalıcı çözüm talep etti.

Kaynak: ANKA

