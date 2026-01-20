TRABZON'da Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, şantiye odasının penceresine konarak içeri giren kargaya ekmek verdi. Ekmeği yiyen karga, bir süre sonra uçup gözden kaybolurken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.
Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem'in şantiye ziyaretinde odasının penceresine karga kondu. Başkan Erdem'in, 'Gel, üşüdün mü?' diyerek seslendiği karga içeri girdi. Karga içeri girerek, masa üzerindeki kağıtları koparmaya çalıştı. Erdem, 'Sana mama vereceğim, buraya gel' diyerek seslendiği kargaya ekmek verdi. Bir süre sonra karga uçarak odadan çıkıp, gözden kayboldu. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi. Sanal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenlerde tebessüm oluşturdu.
Son Dakika › Yaşam › Beşikdüzü'nde Başkan Kargaya Ekmek Verdi - Son Dakika
