Beşikdüzü\'nde Kaza Sonrası Kavga

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dün gece Karadeniz Sahil Yolu'nda aynı yönden ilerleyen sürücüler yaptıkları kaza sonrası kavgaya tutuşurken, yaşanan kavga nedeniyle yolda ulaşım 1 saat durdu.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil yolunun Beşikdüzü Limanı mevkiinde Giresun istikametine arka arkaya seyreden 2 araç kazaya neden oldu. Kazada maddi hasar oluşurken, yaşanan trafik kazasının ardından sürücüler arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine trafik ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kaza ve sonrasındaki kavga nedeniyle ulaşım bir süre dururken, o anlar çevredeki binalarda yaşayan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - TRABZON