Beşikdüzü'ne Üç Yeni Park - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beşikdüzü'ne Üç Yeni Park

Beşikdüzü\'ne Üç Yeni Park
07.02.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Beşikdüzü'nde üç yeni park yapacak. Protokol imzalandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Beşikdüzü ilçesinde üç park yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Metin Genç ve Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem arasında "Muhtelif Mahallerde Park-Spor Sahası Yapımı ve Park Yenilemeye Yönelik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Genç, göreve geldiği günden beri sadece Ortahisar'da değil, şehrin bütün ilçelerinde halkın yaşam standardını yükseltmeyi önemli bir hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

Genç, bu hedef doğrultusunda büyük bir gayret verdiklerini belirterek, "Şimdi de güzel Beşikdüzü'müz için protokol imzaladık. İlçemizde üç tane yeni park yapacağız. Beşikdüzü Belediyemiz ile bu manada güzel bir işbirliği oluşturduk. İlçemize hayırlı olsun inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem ise Beşikdüzü için güzel bir protokole imza attıklarına işaret ederek, "Belediyemize ait arsalar üzerine Büyükşehir Belediyemiz üç yeni park yapacak. İlçemizdeki sosyal alanları çoğaltmak ve her yaştan vatandaşımızın bu yöndeki ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımız sürecek. Destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve çalışma arkadaşlarına Beşikdüzü halkı adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Metin Genç, Yerel Haberler, Cahit Erdem, Beşikdüzü, Belediye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşikdüzü'ne Üç Yeni Park - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası’na özel davet aldı Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı

14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:47
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:13
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 14:25:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Beşikdüzü'ne Üç Yeni Park - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.