Beşiktaş'a Larin piyangosu! - Son Dakika
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Beşiktaş'a Larin piyangosu!

6 saat önce

Beşiktaş performansından memnun olmadığı Kanadalı golcü Larin'i, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralamıştı.

Beşiktaş'a Larin piyangosu!, System.String[]

Beşiktaş performansından memnun olmadığı Kanadalı golcü Larin'i, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralamıştı.


Takvim'in haberine göre; şu anda İngiltere Championship'te ilk sarıda yer alan ve Premier Lig'e çıkmasına kesin gözüyle bakılan Leeds United, Larin'e talip oldu.


7 GOL, 10 ASİSTLİK KATKI YAPTI


Belçika basınında, "Zulte Waragem, beklenmedik bu transferden çok para kazanabilir. Beşiktaş'a 2.5 milyonu ödedikten sonra çok daha fazlasına Larin'i Leeds'e satacaklar" haberi yapıldı.


Larin bu sezon 29 lig maçında 7 gol, 10 asistle oynadı.

Beşiktaş, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:17 

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