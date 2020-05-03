Beşiktaş'a yeni 10 numara: Jorge Carrascal - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'a yeni 10 numara: Jorge Carrascal - Son Dakika Spor

Beşiktaş'a yeni 10 numara: Jorge Carrascal

6 saat önce

Yeni sezonun transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, 'yaratıcı orta saha' sorununu çözmek için harekete geçti.

Beşiktaş'a yeni 10 numara: Jorge Carrascal, System.String[]

Yeni sezonun transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, 'yaratıcı orta saha' sorununu çözmek için harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın, bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen ve taraftarla da arası bozulan Adem Ljajic'in takımdan gönderilmesini istiyor.


Deneyimli teknik adam, Sırp yıldızın yerine maliyeti daha düşük ve enerjik bir ismin kadroya dahil edilmesini isterken, bu doğrultuda arayışlara başlayan siyah-beyazlılar, aradığı ismi Arjantin'de buldu.



BEŞİKTAŞ'IN YENİ 10 NUMARASI JORGE CARRASCAL OLACAK


Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, River Plate'de oynayan Kolombiyalı yıldız Jorge Carrascal'ın peşine düştü. Siyah-beyazlıların, Kolombiya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında başarıyla forma giyen Carrascal için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.


SERGEN YALÇIN DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ


Bu arada Sergen Yalçın'ın 21 yaşındaki genç yıldız adayını daha önce Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde de istediği ama bu transferin gerçekleşmediği bildirildi. Sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Kolombiyalı futbolcu River Plate öncesi Karpaty Lviv takımında görev almıştı.


Bu sezon ikisi Libertadores Kupası'nda, yedisi de Olimpiyat Elemeleri'nde olmak üzere 9 maçta görev alan yıldız isim toplamda 4 gol atıp 2 asist yaptı. Toplam kariyerinde 60 karşılaşmada 9 golü bulunan Carrascal, Avrupa'nın birçok kulübünün de dikkatini çekmeyi başardı.


JORGE CARRASCAL KİMDİR?


Kariyerine Millonarious altyapısında başlayan Jorge Carrascal, 2016 yılında 900 bin Euro bedelle Sevilla'nın B takımına transfer oldu. 2018'de 2 milyon Euro karşılığında Karpaty Lviv'in yolunu tutan Kolombiyalı yıldız, sezon başında ise 2.5 milyon Euro bonservisle River Plate'e transfer olmuştu. 'Kolombiyalı Neymar' lakabıyla anılan 20 yaşındaki yetenekli oyuncu, orta sahada ve kanatlarda görev yapabiliyor.


Sergen Yalçın, River Plate, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 10:51 

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