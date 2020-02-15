Beşiktaş'a yeni yönetimden 67 milyon 282 bin TL! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'a yeni yönetimden 67 milyon 282 bin TL! - Son Dakika

Beşiktaş'a yeni yönetimden 67 milyon 282 bin TL!

6 saat önce

Beşiktaş'ta açıklanan denetim kurulu raporunda, yeni yönetimin kulübe verdiği miktarlar da yer aldı.

Beşiktaş'a yeni yönetimden 67 milyon 282 bin TL!, System.String[]

Beşiktaş'ta açıklanan denetim kurulu raporunda, yeni yönetimin kulübe verdiği miktarlar da yer aldı. Rapora göre Çebi yönetimi göreve geldikten sonra 67 milyon 282 bin TL para koydu.

Beşiktaş'ta gerçekleşen divan kurulu toplantısında denetim kurulu raporu da açıklandı. Bu rapora göre Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun, göreve geldikten sonra kulübe verdikleri meblağlar da belli oldu. Rapora göre Çebi yönetimi, göreve geldikten sonra kulübe 67 milyon 282 bin 868 TL para verdi. Bu miktarın 66 milyon 966 bin 315 TL'sini Başkan Ahmet Nur Çebi verirken, diğer yöneticiler ise toplamda 316 bin 553 Lira aktardı. Başkan Çebi'nin yanı sıra yönetimde yer alan isimlerden Umut Şenol 269 bin 44 TL, Hakan Daltaban 40 bin TL, Bilgihan Sürmen 5 bin TL, Erdal Torunoğulları 918 TL, Adnan Dalgakıran 738 TL ve Berkan Gocay 471 TL para verdi. Verilen bu meblağlarla birlikte Erdal Torunoğulları'nın toplam alacağı 940 bin 281 TL'ye yükseldi. Ayrıca yönetimde yer alan Emre Kocadağ'ın alacağı ise 4 bin 321 TL olarak açıklandı. Yeni yönetim, kulübün kasasına toplam 67 milyon 282 bin 868 TL aktarırken, Çebi ve yönetim kurulunun toplam alacağı ise 68 milyon 226 bin 553 TL olarak açıklandı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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