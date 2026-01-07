Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sahada yaptığı antrenmanla sürdürüyor.
Siyah-beyazlı ekip, sabah saat 11.00'de salonda gerçekleştirdiği antrenmanın ardından, akşam saat 17.00'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahada çalıştı. Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, idman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanda Cengiz Ünder, sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Antalya'da Devre Arası Antrenmanlarına Devam Ediyor - Son Dakika
