Beşiktaş, David Jurasek ile yollarını ayırdı

12.01.2026 21:23
Beşiktaş, kiralık futbolcu David Jurasek ile sözleşmesini sonlandırdı. 17 maçta oynadı.

Beşiktaş, sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Çek futbolcu David Jurasek ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu başında Futbol A Takımı'mıza katılan profesyonel futbolcu David Jurasek'le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. David Jurasek'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

David Jurasek, Beşiktaş formasıyla 17 maçta görev aldı.

Kaynak: AA

