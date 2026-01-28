Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Yenildi

SALON: BTS Arena
HAKEMLER: Hugues Thepenier, Arnau Padros, Ioannis Foufis
TRENTO: Steward 19, Aldridge 3, Mawugbe 3, Jones 11, Jakimovski 15, Jogela 17, Battle 5, Bayehe 11, Niang 3, Hassan.
BEŞİKTAŞ GAİN: Brown 5, Kamagate 7, Mathews 12, Berk Uğurlu 3, Thomas 2, Lemar 11, Dotson 4, Brown 6, Morgan 16, Sertaç Şanlı 2, Yiğit Arslan 6.
1'İNCİ PERİYOT: 17-24
DEVRE: 42-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-49
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT EuroCup 16'ncı hafta mücadelesinde Dolomiti Energia Trento'ya 87- 74 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar grupta 5'inci yenilgisini yaşadı. Trento ise 10'uncu galibiyetini aldı.
