Beşiktaş GAİN, Türk Telekom'a Yenildi

18.01.2026 18:39
Beşiktaş GAİN, Türk Telekom'a 87-83 kaybederek Basketbol Süper Ligi'ndeki 3. yenilgisini aldı.

SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

TÜRK TELEKOM: Bankston 16, Smith 11, Doğuş Özdemiroğlu 15, Trifunovic 11, Simonovic 3, Allman

16, Devoe 6, Berkan Durmaz 2, Usher 7

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 14, Zizic 16, Brown 7, Yiğit Arslan 3, Dotson, Berk Uğurlu 11, Lemar

6, Brown 8, Morgan 19

1'İNCİ PERİYOT: 30-25

DEVRE: 57-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-66

Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Türk Telekom'a konuk olan, Beşiktaş GAİN maçtan 87-83 mağlup ayrılarak ligdeki 3'üncü yenilgisini aldı.

Kaynak: DHA

