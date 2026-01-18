SALON: Ankara Spor Salonu
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu
TÜRK TELEKOM: Bankston 16, Smith 11, Doğuş Özdemiroğlu 15, Trifunovic 11, Simonovic 3, Allman
16, Devoe 6, Berkan Durmaz 2, Usher 7
BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 14, Zizic 16, Brown 7, Yiğit Arslan 3, Dotson, Berk Uğurlu 11, Lemar
6, Brown 8, Morgan 19
1'İNCİ PERİYOT: 30-25
DEVRE: 57-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-66
Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Türk Telekom'a konuk olan, Beşiktaş GAİN maçtan 87-83 mağlup ayrılarak ligdeki 3'üncü yenilgisini aldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş GAİN, Türk Telekom'a Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?