Beşiktaş Genel Sekreteri Urgancılar'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Galatasaray'ı şikeyle suçladı
12.05.2021 14:58
Şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyecek takım son hafta belli olacakken; Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'ın yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Urgancılar'ın, "1986-87 ve 1992-93 sezonlarında şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 86-87 sezonu Malatyaspor ile 92-93 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var...!" ifadelerini kullandığı paylaşıma, sarı-kırmızılı taraftarlardan sert tepkiler geldi.
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacağı maç öncesi Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar yaptığı paylaşımda "Tarih tekerrür etmeyecek" dedi. Galatasaray'ın 8-0'lık galibiyetiyle ilgili yaptığı imanın ardından Sarı-Kırmızılılar'ın yoğun eleştirisini aldı.
TRAVMAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ
Urgancılar, paylaştığı gazete küpülerine, "1986-87 ve 1992-93 sezonlarında şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 86-87 sezonu Malatyaspor ile 92-93 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var...!" notunu düştü.
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