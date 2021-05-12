Beşiktaş Genel Sekreteri Urgancılar'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Galatasaray'ı şikeyle suçladı

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacağı maç öncesi Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar yaptığı paylaşımda "Tarih tekerrür etmeyecek" dedi. Galatasaray'ın 8-0'lık galibiyetiyle ilgili yaptığı imanın ardından Sarı-Kırmızılılar'ın yoğun eleştirisini aldı.

TRAVMAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Urgancılar, paylaştığı gazete küpülerine, "1986-87 ve 1992-93 sezonlarında şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 86-87 sezonu Malatyaspor ile 92-93 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var...!" notunu düştü.