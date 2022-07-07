Beşiktaş, Jackson Muleka'yı renklerine kattı! - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Jackson Muleka'yı renklerine kattı!

07.07.2022 20:21

Beşiktaş, Standart Liege performansıyla beğeni toplayan Jackson Muleka'yı 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattı. Golcü futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Demokratik Kongolu yıldıza her yıl için net 1 milyon euro maaş ödeyecek.

Cenk Tosun ve Wout Weghorst'u kadrosuna katan Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka'yı da resmen renklerine bağladı.

MULEKA YILLIK 1 MİLYON EURO KAZANACAK

Siyah-beyazlılar transfer ile ilgili KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Jackson Muleka resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşme süresi ve kazanacağı ücret

SÜPER LİG'DE FIRTINALAR ESTİRDİ

Jackson Muleka geçen sezonun yarısında geldiği Kasımpaşa'da çıktığı 14 maçta 12 gol ve 5 asistlik performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş, Jackson Muleka'yı renklerine kattı! - Son Dakika


Son Dakika
20:15 Üçüncü kez kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber geldi! Ağustos'ta konserlerine başlayacak
20:10 Uyuşturulduktan sonra öldürülen oğlunun mezarına toprak atan baba yürek burktu
19:59 Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü
19:48 Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur
19:46 Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli'yle arasında geçen konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum
19:44 Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı
19:42 Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak
19:06 Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 20:24:54. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Jackson Muleka'yı renklerine kattı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement