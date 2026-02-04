Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun nihai transferi konusunda Göztepe'yle anlaşmaya varıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Junior Olaitan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Junior Olaitan'ı Transfer Etti - Son Dakika
