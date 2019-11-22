Son Dakika Haberleri: Beşiktaş kafilesi, Konya'ya geldi
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Beşiktaş kafilesi, Konya'ya geldi

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maç için Konya'ya geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maç için Konya'ya geldi.

Siyah-beyazlı kafileyi, Konya Havalimanı'nda yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu karşıladı.

Taraftarlar, çiçek verdiği teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kafile, takım otobüsüyle havalimanından kentte konaklayacağı otele hareket etti.

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş kafilesi, Konya'ya geldi

İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:30 Kaynak: AA
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