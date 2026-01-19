Beşiktaş Kayserispor\'u 1-0 Yendi

Beşiktaş'ın, Kayserispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü atan El Bilal Toure, ligdeki 5. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların galibiyet golü 90+5. dakikada El Bilal Toure'den geldi. 24 yaşındaki futbolcu, bu golle ligde 5. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Malili futbolcu, daha önce Başakşehir, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK ağlarını sarsmıştı.

Ligde 5 de asisti bulunan El Bilal Toure, Türkiye Kupası'nda da Ankara Keçiörengücü filelerini havalandırdı. - İSTANBUL