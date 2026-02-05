Beşiktaş Kocaelispor'la Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş Kocaelispor'la Berabere Kaldı

05.02.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nın ana hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nın ana hedeflerinden bir tanesi olduğunu bildirdi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kocaeli'nin zor bir deplasman olduğunu söyledi.

Gruptaki liderliklerinin devam ettiğini ifade eden Yalçın, "Bu sezon Türkiye Kupası ana hedeflerimizden bir tanesi. Beşiktaş camiası olarak gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi planlıyoruz. Kupada başarılı olabiliriz. Oyunla ilgili çok iyi oynadığımızı söylemek zor ama iyi mücadele ettik. Farklı oyuncularla oynadık. Oyunu değiştirmek için hamleler yaptık. Skor 1-1 bitti. Bilmiyorum, biraz adaletli gibi duruyor. Kaybedebilirdik. Erken bir penaltı olmasa belki öne de geçebilirdik. Çünkü maça iyi başlamıştık. O yüzden skor biraz adaletli gibi gidiyor." ifadesini kullandı.

Penaltı pozisyonlarının sorulması üzerine Yalçın, Kocaelispor'un kazandığı penaltı da topun Ndidi'nin eline çarptığını dile getirerek, pozisyonun penaltı gibi durduğunu kaydetti.

Yalçın, kazandıkları penaltıda da pozisyona uzak oldukları için göremediklerini aktararak, "Herhalde orada oyuncuyu indirme var, televizyondan daha iyi izlerseniz. Yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemiyorum. Sezon başından beri Beşiktaş olarak derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltılar, biz bunları hiçbir zaman böyle bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz bir tane penaltıyı, bir kupa maçında bugün dile getiriyorsunuz. Burada kimin haklı olduğunun bir önemi var mı? Maç bitmiş artık." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Neden gergin bir maç izledik? Beşiktaş, Kocaelispor'un futbolcusuyla ilgileniyor mu?" sorusu üzerine Yalçın, şöyle konuştu:

"Kocaelispor'un hiçbir futbolcusuyla ilgilenmiyoruz. Tansiyon için de şunu söyleyeyim, ben de çok anlamadım. Bu kadar tansiyonun yükselmesini, taraftarın oyunun içine girmesi güzel tabii ki Kocaelispor taraftarı takımını destekliyor. Onu anlayabilirim. Ama rakip kulübenin saha kenarındaki davranışlarını anlamak mümkün değil. Birbirimize saygılı olmamız lazım. Takım yönetiyoruz, maç oynuyoruz. Hakem aleyhte ya da leyhte birçok kararlar verebiliyor. Bunu daha önce de çok gördük. Bunlar herkesin başına geliyor. Onlara da geliyor. Bize de geliyor. Bu konularla ilgili birçok takım serzenişte bulunabiliyor. Ama bu kadar tansiyonun yükselmesi bana biraz garip geldi. Çünkü kupa maçı oynuyoruz. Lig maçı da oynamıyoruz. Kocaelispor'un ligde bir sıkıntısı da yok. İyi kadroları var. Ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. Demek ki böyle olması gerekiyormuş."

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Olaylar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kocaelispor'la Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

21:25
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu
Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu
20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:45
İran’dan Umman’daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 21:42:52. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Kocaelispor'la Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.